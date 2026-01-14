Νίκος Μουτσινάς: Αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κοπή πίτας της παράστασης “Οικογένεια Addams”

Οι συντελεστές της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς» συγκεντρώθηκαν στο θέατρο Βέμπο για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα. Παρά την παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων, ο Νίκος Μουτσινάς επέλεξε να μην παραχωρήσει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός απέφυγε ευγενικά τις κάμερες υποστηρίζοντας πως δεν είχε κάτι να δηλώσει, την ώρα που οι υπόλοιποι συνάδελφοί του μίλησαν κανονικά. Η στάση του αυτή προκάλεσε έκπληξη και ποικίλα σχόλια στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Τα σχόλια του Ετεοκλή Παύλου

«Εμένα αυτό τώρα με προβληματίζει ρε παιδί μου τώρα, γιατί λες… πρεμιέρα είναι και λοιπά. Είναι μια πρεμιέρα. Έχεις τόσα να πεις στον κόσμο. Δηλαδή έχεις να επικοινωνήσεις πράγματα. Σκέφτομαι, για ποιο λόγο ο Νίκος Μουτσινάς… Δηλαδή πόσο πληγωμένος πρέπει να είναι από την τηλεόραση αυτός ο άνθρωπος; Πόσο πρέπει να έχει ενοχληθεί;», σχολίασε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Και πρόσθεσε: «Ή από όλους εμάς που είμαστε στην τηλεόραση, μέσα από τον σχολιασμό, μέσα από το οτιδήποτε… Γιατί παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε σίγουρα την τηλεόραση τόσο πολύ, γιατί είχε εκπομπή που ήταν πλαισιωμένη με αποσπάσματα της τηλεόρασης. Είναι λίγο οξύμωρο όλο αυτό».

«Ξέρεις τι σκέφτομαι; Ίσως ρε παιδί μου, επειδή όντως αυτό για τον κόσμο είναι διαφορετικό. Εκτός αν ρε παιδί μου νιώθει ότι ο κόσμος του γύρισε την πλάτη στην τελευταία του έτσι προσπάθεια και σου λέει ξέρεις κάτι; Θα γυρίσω κι εγώ την πλάτη μου στον κόσμο. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί από την τηλεόραση τόσο πολύ και την αγαπούσε τόσο πολύ», είπε επίσης ο Ετεοκλής Παύλου για τον Νίκο Μουτσινά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: