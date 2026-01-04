Νίκος Κοκλώνης: Το αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη – «Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος»

Ο Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή 4/1.

Συγκεκριμένα, με story του στο Intagram υποστήριξε: «Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος της ελληνικής τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος που σημάδεψε γενιές, με συνέπεια ήθος και αφοσίωση στη δουλειά του. Η φωνή και η παρουσία του θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι».