Νίκος Κοκλώνης: Ανακοίνωσε ότι το J2US επιστρέφει στον «αέρα» – Πότε θα το δούμε στους δέκτες μας;

Ο Νίκος Κοκλώνης, έχοντας στο πλευρό του τον Τρύφωνα Σαμαρά, ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του J2US μέσα από την κάμερα του «Πρωινού». Ο CEO της Barkingwell Media αποκάλυψε πως το μουσικό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, εκφράζοντας παράλληλα το πόσο πολύ του έλειψε η επαφή με το πλατό.

Αναφερόμενος στη δύσκολη χρονιά που άφησε πίσω του, ο παρουσιαστής σημείωσε πως πλέον κρατά δίπλα του λίγους και καλούς συνεργάτες. Παρά τις προκλήσεις, δηλώνει έτοιμος για το νέο δυναμικό ξεκίνημα, δίνοντας το σύνθημα για την επιστροφή του αγαπημένου πρότζεκτ στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Όλα όσα δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης

«Έχασα τον πατέρα μου κι ήταν μια χρονιά περίεργη και δύσκολη. Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025. Θέλω το 2026 να φτιάξει η φωνή μου και να τραγουδώ καλύτερα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Ήταν μια χρονιά περισυλλογής. Είδα πράγματα και καταστάσεις, που δεν περίμενα το 2025. Το 2026 κράτησα λίγους και καλούς κι εύχομαι με αυτούς να συνεχίσω την πορεία μου. Είμαι καλοπροαίρετος. Όταν έχουμε κάποιον κοντά μας που μας μιλάει καλά, το βλέπουμε θετικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλα θα χαλάσουν. Δυστυχώς η ζωή έχει κι αυτό. Προχωράμε παρακάτω και καλά να είμαστε».

«Να δώσω την είδηση. Νομίζω ότι τον Φεβρουάριο θα είμαστε στον αέρα. Θα δούμε. Πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις και με το κανάλι. Θα κάνουμε ένα mix and match. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Ένα χρόνο χωρίς σόου. Μακάρι να πάει καλά, ο Θεός μαζί μας. Ήμασταν στο Open και καλά περάσαμε», αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης.

