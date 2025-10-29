Επιστρέφει το J2US στο Open: Ποιοι θα είναι στην κριτική επιτροπή και τι συμβαίνει με τη Δέσποινα Βανδή

Σε εντατικούς ρυθμούς έχει μπει η Barkingwell media για την επιστροφή του Just the 2 of us που αναμένεται να επανακάμψει μέσα από τη συχνότητα του Open.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χάρη Λεμπιδάκη στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» την παρουσίαση θα αναλάβει και φέτος ο Νίκος Κοκλώνης με την κριτική επιτροπή να μην έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις από τους προηγούμενους κύκλους.

Εκείνη που σίγουρα δεν θα καθίσει στην καρέκλα του κριτή είναι η Δέσποινα Βανδή, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ακόμα κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες ανάμεσα στην ίδια και την εταιρία παραγωγής.

Ωστόσο, ο παραγωγός και παρουσιάστής προσέφερε τις προηγούμενες ημέρες γη και ύδωρ στην αγαπημένη τραγουδίστρια σε μία προσπάθεια να τη μεταπείσει, χωρίς, όμως, να υπάρξει κάποια θετική έκβαση.

Την ίδια ώρα «κλειδωμένοι» θεωρούνται, χωρίς να έχουν πέσει ακόμα οι τελικές υπογραφές, οι Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, ενώ, στο show αναμένεται να επιστρέψει η Μαρία Μπακοδήμου.

Ποιοι θα διαγωνιστούν

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρία παραγωγής κάνει ήδη τις πρώτες βολιδοσκοπήσεις σε τηλεαστέρες και τραγουδιστές για να σχηματιστούν τα πρώτα ζευγάρια.

Ανάμεσα σε όσους δέχθηκαν προτάσεις είναι ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Τζένη Διαγούπη, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και ο Βασίλης Τερλέγκας.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του show προγραμματίζεται για τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο.