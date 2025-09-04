Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του εξηγεί γιατί έπρεπε να μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι – «Είναι σπαρακτικό»

Η κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, σε μια συγκινητική συνέντευξη στο περιοδικό People, αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση που πήρε η οικογένεια για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η Έμα Χέμινγκ περιέγραψε την απόφαση να μείνει ο 70χρονος Μπρους Γουίλις σε έναν ξεχωριστό χώρο ως την πιο δύσκολη στη ζωή της. Ο ηθοποιός ζει πλέον στο ισόγειο του σπιτιού, το οποίο έχει διαμορφωθεί για να του προσφέρει ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης, με 24ωρη φροντίδα.

«Είναι ένα δεύτερο σπίτι για την οικογένειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτός ο διαχωρισμός ήταν απαραίτητος για την υγεία του Μπρους.

Η νέα αυτή ρύθμιση αποδείχθηκε ευεργετική και για τις δύο κόρες του ζευγαριού, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν. Όπως εξήγησε η Χέμινγκ, ήταν κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να έχουν έναν χώρο όπου να είναι ο εαυτός τους, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για την ησυχία.

«Μπορώ να επιστρέψω στο να είμαι η σύζυγος του Μπρους και τα παιδιά να είναι παιδιά, και υπάρχει ομορφιά σε αυτό», ανέφερε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το νέο καθεστώς που τους επέτρεψε να κερδίσουν πολύτιμες στιγμές μαζί του.