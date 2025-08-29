Ο Μπρους Γουίλις μετακομίζει από το οικογενειακό σπίτι – Η σύζυγός του παίρνει την «πιο δύσκολη απόφαση»

Μια απόφαση γεμάτη πόνο, αλλά και αγάπη, πήρε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, καθώς η κατάσταση της υγείας του διάσημου ηθοποιού επιδεινώνεται. Η Έμμα, θέλοντας να προστατεύσει τις δύο κόρες τους, Μέιμπελ και Έβελιν, αποφάσισε να μεταφέρει τον 70χρονο σύζυγό της σε ξεχωριστή μονοκατοικία, όπου θα λαμβάνει εξειδικευμένη και συνεχή φροντίδα.

Ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD) τον Φεβρουάριο του 2023. Πρόκειται για μια σπάνια και ανίατη ασθένεια που επηρεάζει προοδευτικά τη συμπεριφορά και τις γλωσσικές ικανότητες.

Η Έμμα δήλωσε ότι αυτή ήταν η «πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της», αλλά την έλαβε έχοντας ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία των παιδιών της. «Ο Μπρους θα ήθελε τα κορίτσια μας να ζουν σε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του», εξήγησε.

Παρά τη μετακόμιση, η οικογένεια παραμένει ενωμένη. Οι κόρες του επισκέπτονται τον πατέρα τους συχνά, περνώντας χρόνο μαζί, βλέποντας ταινίες και απολαμβάνοντας ήσυχες στιγμές.

Η Έμμα περιέγραψε το νέο σπίτι του ηθοποιού ως έναν χώρο «γεμάτο αγάπη, θαλπωρή, φροντίδα και γέλιο», ενώ παράλληλα εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη στήριξη που δείχνουν οι φίλοι του Μπρους Γουίλις.

Επιπλέον, τόνισε ότι, παρά την καλή του φυσική κατάσταση, η νοητική του υγεία επιδεινώνεται. Οι γλωσσικές του ικανότητες φθίνουν, κάτι που αναγκάζει την οικογένεια να προσαρμόζεται σε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

Η οικογένεια έχει χαρακτηρίσει την άνοια ως μια «σκληρή ασθένεια», αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κατάσταση με θάρρος και αξιοπρέπεια.