Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ρομαντική ανάρτηση για τα 4 χρόνια γάμου με τη Νικόλα Πέλτζ

Η απόσταση που έχει πάρει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ από την οικογένειά του, καθώς και η φημολογούμενη ένταση με τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, φαίνεται πως έχει ενισχύσει τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, με το ζευγάρι να δείχνει πιο δεμένο από ποτέ, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του.

Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους (10/4/2026), ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο story που δημοσίευσε, απεικονίζεται ένα ρομαντικό στιγμιότυπο με μια μεγάλη ανθοδέσμη από λευκά τριαντάφυλλα και μια κάρτα αφιερωμένη στη σύζυγό του, μέσα από την οποία της εκφράζει δημόσια την αγάπη του για την επέτειο των τεσσάρων χρόνων γάμου τους.

«Χαρούμενη επέτειο Νίκολα Πελτζ, σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά… ανυπομονώ να μείνουμε νέοι μαζί. Σε αγαπώ τόσο, τόσο πολύ» έγραψε στο μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του ο γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022, σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου και πλήθος celebrities είχε παρευρεθεί. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με συχνές κοινές εμφανίσεις και δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στα social media.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα όχι για τη σχέση του, αλλά και για τη ρήξη που έχει επέλθει στη σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του εξαιτίας κάποιων διφωνιών για την γυναίκα του, όπως λένε πληροφορίες.