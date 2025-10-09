Μπέττυ Μαγγίρα: Ξανά στον ΑΝΤ1 μετά το κόψιμο της εκπομπής της – «Αν είχα πικρία, δε θα ερχόμουν»

Στο στούντιο του «Πρωινού» και τον Γιώργο Λιάγκα φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/10) η Μπέττυ Μαγγίρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1 για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πρόσφατο επαγγελματικό της παρελθόν, τις φήμες και τα σχέδια για το μέλλον.

Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αιφνιδιαστική λήξη της εκπομπής της στον ΑΝΤ1, «I Love ΣουΚου». Η Μπέττυ Μαγγίρα κλήθηκε να σχολιάσει το «κόψιμο» της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της και τις σχέσεις της με το κανάλι.

«Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Δεν αισθάνθηκα κάτι που επέστρεψα στο πλατό. Αν είχα πικρία, δεν θα επέστρεφα στον όμιλο του ΑΝΤ1. Είμαι στον Ρυθμό 9.49. Δεν έχω κάποιο θέμα με το κανάλι. Κάποιοι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία, το αν ήταν λάθος η απόφασή τους», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Και συνέχισε λέγοντας: «Αυτή όμως είναι η δουλειά μας. Από τότε έμαθα να χειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου. Θα μπορούσα να μην είχα δεχτεί τον όρο 1+1, αλλά θέλω και εγώ να φύγω αν δεν νιώσω καλά».

«Αν μπορούσα να την έφερνα λίγο πιο κοντά σε έμενα την εκπομπή, μπορεί να άλλαζα και κάποια άτομα. Ισχύει ότι μου πρότειναν να μπει ενημέρωση στην εκπομπή, μου είπαν να βάλω νερό στο κρασί μου, αλλά απάντησα να φέρετε έναν άνθρωπο να το κάνει. Εγώ θέλω show, χαρά. Η ενημέρωση είναι λίγο βαριά. Το είχα δοκιμάσει λίγο στο Open και δε μου άρεσε», είπε σε άλλο σημείο.

Δείτε παρακάτω το σχετκό βίντεο: