Δύσκολες στιγμές βιώνει η Μπέττυ Μαγγίρα – Ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή (pic)

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η παρουσιάστρια, μέσα από μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπέττυ Μαγγίρα δημοσίευσε μια φωτογραφία της θάλασσας και συνόδευσε την εικόνα με λίγες αλλά ουσιαστικές λέξεις για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που έχασε. «Καλό ταξίδι Γιάννη… Θα σε θυμόμαστε πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον πόνο της.

Η απώλεια είναι εμφανές ότι έχει συγκλονίσει την ηθοποιό και παρουσιάστρια, η οποία, με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την προσωπική της θλίψη.

Να θυμίσουμε ότι η Μπέττυ Μαγγίρα έχει επιλέξει να απέχει αυτό το διάστημα από την τηλεόραση, εστιάζοντας προς το παρόν στη ραδιοφωνική της επιστροφή στον ΡΥΘΜΟ 94,9, όπου παρουσιάζει εκπομπή μαζί με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Μπέττυ Μαγγίρα: