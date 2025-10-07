Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή – «Είμαι στη φάση της μοναξιάς…»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα του «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ίδιος, μίλησε τόσο για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής όσο και για την ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα έχω γίνει λίγο πιο σκληρός. Σε βάθος χρόνου έγινε αυτό. Σκληραίνεις χωρίς να σου φεύγει η ευαισθησία. Μου αρέσει και η συντροφικότητα και η μοναξιά. Τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω δίπλωμα, αλλά δεν οδηγώ. Μετακινούμαι με ταξί. Πρακτικά οδηγάω σε κενό δρόμο, αλλά δεν έχω οδική συμπεριφορά. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα, όλοι οι φίλοι μου οδηγούν και πάντα σε όποια δουλειά είμαι, κάνω μία συμφωνία ότι θα υπάρχει κάπου κοντά ένα ταξί για τα γυρίσματα», αποκάλυψε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

«Έκανα την απόπειρα να πάρω μηχανή, την κράτησα δύο μήνες και την πούλησα. Δεν την καβάλησα ποτέ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι μια ασφάλεια όταν είμαι συνοδηγός ή πίσω», κατέληξε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.