Metallica: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία που θα σταλούν τα εισιτήρια για τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ

Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο ιστορικές μουσικές βραδιές των τελευταίων ετών. Οι θρύλοι της μέταλ σκηνής, οι Metallica, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου 2026.

Η συναυλία, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους M72 World Tour, έχει προκαλέσει παροξυσμό στους θαυμαστές του συγκροτήματος, οι οποίοι μετρούν πλέον αντίστροφα τις ημέρες για να δουν από κοντά τους είδωλά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία της συναυλίας, το κυρίαρχο ερώτημα χιλιάδων οπαδών που εξασφάλισαν τη θέση τους στο στάδιο είναι το πότε θα λάβουν τα πολυπόθητα εισιτήρια στα χέρια τους.

Μέχρι τώρα, όσοι είχαν ολοκληρώσει την αγορά τους διέθεταν μόνο ένα επιβεβαιωτικό email, το οποίο ανέφερε γενικά πως τα εισιτήρια θα αποσταλούν λίγες ημέρες πριν τη συναυλία.

Η αναμονή αυτή έλαβε τέλος, καθώς η διοργανώτρια εταιρεία προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις.

Η ημερομηνία που θα σταλούν τα εισιτήρια για τη συναυλία

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια πρόκειται να αποσταλούν μαζικά στις 14 Απριλίου 2026.

Η αποστολή θα γίνει μέσω email στη διεύθυνση που χρησιμοποίησε ο κάθε αγοραστής κατά τη διαδικασία της κράτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διοργανωτές συστήνουν στους κατόχους να ελέγχουν προσεκτικά τα εισερχόμενά τους εκείνη την ημέρα, αλλά και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), για να βεβαιωθούν ότι παρέλαβαν το αρχείο τους έγκαιρα.

Η εταιρεία παραγωγής έχει ανακοινώση εδώ και αρκετό καιρό το επίσημο sold out, καθώς και τα 80.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η τεράστια ζήτηση οδήγησε και σε ακραία φαινόμενα στις πλατφόρμες μεταπώλησης. Όσοι δεν στάθηκαν τυχεροί στην αρχική προπώληση και επιθυμούν διακαώς να δώσουν το «παρών» στο live, έρχονται αντιμέτωποι με εξωφρενικές τιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ορισμένες ανεπίσημες ιστοσελίδες, τα εισιτήρια μεταπωλούνται σε ποσά που προκαλούν ίλιγγο, φτάνοντας ακόμα και τα 4.650 ευρώ.