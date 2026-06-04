Η Μελίνα Νικολαΐδη αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς που απασχολούν έντονα τα μέσα ενημέρωσης και τα social media. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη διατηρεί μια πολύ ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο, όπου μοιράζεται συχνά με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια της, τις εξόδους με φίλους αλλά και τη ζωή της στο εξωτερικό λόγω των σπουδών της.

Αυτές τις ημέρες, η νεαρή κοπέλα επέλεξε το νησί των Ανέμων για μια σύντομη εξόρμηση και δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το «παρών» σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και διασκεδαστικές εμφανίσεις της σεζόν.

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Ο λόγος για τον πάντα ανατρεπτικό Τόνι Σφήνο, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή γνωστού μαγαζιού στην περιοχή Sea Satin και, όπως συνηθίζει να κάνει σε κάθε του εμφάνιση, κατάφερε να ξεσηκώσει αμέσως όλο το κοινό.

Η είσοδός του στο μαγαζί ήταν άκρως εντυπωσιακή και θεατρική, καθώς εμφανίστηκε καθισμένος μεγαλοπρεπώς σε μια βελούδινή πολυθρόνα, κλέβοντας αμέσως τις εντυπώσεις και προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στους παρευρισκόμενους που είχαν γεμίσει ασφυκτικά τον χώρο για να τον απολαύσουν.

Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους που επέλεξαν να διασκεδάσουν με το εκρηκτικό και γεμάτο ρετρό επιτυχίες πρόγραμμα ήταν και η Μελίνα Νικολαΐδη.

Όπως είδαμε μάλιστα σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε και έδωσε στη δημοσιότητα το Mykonos Live Tv, η νεαρή κοπέλα έδειχνε να το διασκεδάζει με την ψυχή της, αφήνοντας πίσω της κάθε έγνοια.

Βρισκόταν σε τρελά κέφια, δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει στους έντονους ρυθμούς, να τραγουδάει τις μεγάλες επιτυχίες και να καταγράφει τις πιο αστείες στιγμές της βραδιάς με το κινητό της τηλέφωνο, ανεβάζοντας stories για να μοιραστεί την εμπειρία της με τους followers της.

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Αξίζει να αναφερθεί ότι η λαμπερή βραδιά στο κοσμοπολίτικο νησί ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με ασταμάτητο χορό, τραγούδι και άφθονο κέφι.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: