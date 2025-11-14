Συγκλονιστικές εικόνες δημοσίευσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου λίγες ώρες πριν, δείχνοντας το ολοσχερώς κατεστραμμένο όχημά του μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο. Ο γνωστός μουσικός γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα, επιστρέφοντας από συναυλία του στην Πάφο.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, οδηγώντας, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα ζωάκι που βρέθηκε στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και το αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να προσκρούσει με σφοδρότητα στα κιγκλιδώματα.

Η κατάσταση του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο που ανάρτησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είναι ενδεικτική της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα…και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από Live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα.

Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από θαύμα. Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε την στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος. Και με άφησε.

Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μη γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ το Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ και εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματά σας. Η ζωή συνεχίζεται….», έγραψε ο μουσικός.

Το στιγμιότυπο που δημοσίευσε στο Instagram: