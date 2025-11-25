Ματίνα Ζάρα: «Έχω βιώσει κάθε μορφή κακοποίησης, όταν έγινε σωματική έφυγα από αυτή τη σχέση»

Η Ματίνα Ζάρα μίλησε ανοιχτά για μια πολύ σκοτεινή περίοδο που βίωσε, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μια κακοποιητική σχέση. Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο υπέστη βία σε όλες της τις μορφές, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα δύναμης σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

«Βίωσα κάθε μορφή κακοποίησης. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης, το κατάλαβα στην πορεία όταν άρχισα να μιλάω σε δικά μου άτομα. Έβλεπα ότι υπήρχαν αρκετά red flags και έτσι πήρα τη δύναμη να μιλήσω και να φύγω από αυτή την κατάσταση», δήλωσε αρχικά η Ματίνα Ζάρα.

Και πρόσθεσε: «Στην αρχή δεν ξεκίνησε ως σωματική κακοποίηση, ήταν πιο πολύ ψυχολογική και οικονομική. Μετά, στην πορεία, ήρθε η σωματική και, όταν έγινε την πρώτη φορά, απλά έφυγα από αυτή τη σχέση».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ποια είναι η Ματίνα Ζάρα

Η Ματίνα Ζάρα μεγάλωσε στον Καναδά, όπου εκεί ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα από πολύ νωρίς, γράφοντας τραγούδια και κάνοντας ραδιοφωνική επιτυχία ήδη από την εφηβεία της.

Επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά της όταν ήταν 18 ετών και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και άρχισε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές.

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει πολλά singles, κυρίως pop και dance ρυθμών, όπως τα «Μα Τι Να», «Ελεύθερη & Ωραία» και «Ποτέ», μέσα από τη συνεργασία της με την Panik Records.

Έχει κάνει αρκετές επιτυχημένες συνεργασίες, μεταξύ άλλων με τον Bo και τον Dino MFU, ενώ έχει εμφανιστεί ζωντανά δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Σαμπάνης.

Εκτός από τη μουσική της πορεία, έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας και για την προσωπική της ζωή, ενώ έγινε γνωστή και για την σχέση της με τον πρώην ποδοσφαιριστή Λάμπρο Χούτο.