Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ΔΥΠΑ: 40 θέσεις μαθητείας για τη νέα γενιά τεχνικών του σιδηροδρόμου

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκινούν νέα συνεργασία, η οποία συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού σιδηροδρόμου. Για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028 προσφέρονται συνολικά 40 θέσεις μαθητείας σε τεχνικές ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Η διετής εκπαίδευση συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε πραγματικό σιδηροδρομικό περιβάλλον.

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Οι μαθητευόμενοι θα εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρα στελέχη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και θα γνωρίσουν στην πράξη τις υποδομές, τα τεχνικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Η μαθητεία θα γίνεται με οργανωμένη εποπτεία και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας για εργασία επί ή πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής.

Δύο νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

Από το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη δύο νέα, εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνικές και επιχειρησιακές ανάγκες του ελληνικού σιδηροδρόμου:

Τεχνίτης/τρια Γραμμής Σιδηροδρόμων

Τεχνίτης/τρια Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής.

Η ειδικότητα «Τεχνίτης/τρια Γραμμής Σιδηροδρόμων» επικεντρώνεται στην επιθεώρηση, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση, καθώς και στην υποστήριξη εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν, μεταξύ άλλων, με τις σιδηροτροχιές, τους στρωτήρες, τους συνδέσμους, το έρμα και τις αλλαγές τροχιάς, τις βασικές μετρήσεις γεωμετρίας της γραμμής και τη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού συντήρησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ασφαλή πρόσβαση και εργασία στο σιδηροδρομικό πεδίο, στην αναγνώριση φθορών και στην ορθή τεχνική καταγραφή των εργασιών.

Η ειδικότητα «Τεχνίτης/τρια Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής» αφορά τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου και ασφαλούς διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση καλύπτει στοιχεία σηματοδότησης, μηχανισμούς αλλαγών τροχιάς, καλωδιακά δίκτυα, συστήματα ανίχνευσης συρμών, ερμάρια και εξοπλισμό πεδίου, συστήματα τηλεδιοίκησης και εποπτείας, δίκτυα δεδομένων και εφαρμογές σιδηροδρομικής τηλεματικής. Περιλαμβάνει επίσης τις αρχές ασφαλούς λειτουργίας, τη διάγνωση βλαβών, τις δοκιμές, τη συντήρηση και την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση κάθε επέμβασης.

Η κατανομή των 40 θέσεων

15 θέσεις Τεχνιτών/τριών Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

15 θέσεις Τεχνιτών/τριών Γραμμής Σιδηροδρόμων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

2 θέσεις Τεχνιτών/τριών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη

4 θέσεις Τεχνιτών/τριών Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω

4 θέσεις Τεχνιτών/τριών Κτιριακών Έργων – ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη.

Οι πρόσθετες τεχνικές ειδικότητες θα καλύψουν ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών, των κτιριακών υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο έργο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τη συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας, την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων, την εγκατάσταση σύγχρονων προσομοιωτών για μηχανοδηγούς και προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και τη συστηματική εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού που ασκεί κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας.

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Στόχος είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα σιδηροδρομικής εκπαίδευσης, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την επαγγελματική διαδρομή: από την αρχική τεχνική κατάρτιση των νέων έως τη συνεχή ανάπτυξη και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού.

Δικαίωμα αίτησης

Αίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ μπορούν να υποβάλουν νέες και νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο.

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Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας την ειδικότητα και τη σχολή που επιθυμούν.

Υποβολή αίτησης για εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας της ΔΥΠΑ

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Με τη νέα συνεργασία, η τεχνική εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες ανάγκες του σιδηροδρομικού δικτύου και δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές για νέους ανθρώπους. Παράλληλα, επενδύει στις σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες και στην κουλτούρα ασφάλειας που απαιτεί κάθε εργασία στο σιδηροδρομικό περιβάλλον.