Μάρκος Σεφερλής: Η συμφωνία – μαμούθ με το MEGA, το show μεταμφιέσεων και τα μηνύματα πίσω από το χιούμορ

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο δημοφιλής κωμικός Μάρκος Σεφερλής, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του «Markos by Night» στο MEGA Channel.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη συμφωνία που υπέγραψε, τη φιλοσοφία του για την κωμωδία, αλλά και για τις συγκινητικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως λέει, βρήκαν στήριγμα μέσα από το γέλιο.

Μεγάλη συμφωνία 15 ετών με το MEGA

Αφορμή για τη συνέντευξη αποτέλεσε η συμφωνία της Alter Ego Studios, εταιρείας παραγωγής της Alter Ego Media, για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 26 θεατρικών παραστάσεων του καλλιτέχνη για τα επόμενα 15 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, το MEGA θα προβάλλει το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00 την παράσταση «Notis η επιστροφή» σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση.

Ο Μάρκος Σεφερλής χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας πως πρόκειται για μια συνεργασία που καλύπτει όχι μόνο το ήδη υπάρχον υλικό του αλλά και ό,τι δημιουργήσει στο μέλλον. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το κανάλι, καθώς στο παρελθόν έχει ζήσει εκεί πολλές δημιουργικές στιγμές και όμορφες αναμνήσεις.

«Η κωμωδία είναι παιχνίδι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, ο γνωστός κωμικός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το χιούμορ στις παραστάσεις του.

Όπως εξήγησε, τα πειράγματα προς το κοινό γίνονται πάντα με καλή διάθεση και στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού. Συχνά σχολιάζει κάτι που βλέπει στην αίθουσα, όπως ένα ρούχο ή ένα αξεσουάρ θεατή, χωρίς πρόθεση να προσβάλει κανέναν.

Αντίθετα, όπως τόνισε, ο ίδιος συνηθίζει να αυτοσαρκάζεται και να γίνεται μέρος του αστείου.

«Το γέλιο είναι ανάγκη για τον κόσμο»

Ο καλλιτέχνης στάθηκε και στον ρόλο της κωμωδίας σε δύσκολες εποχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γέλιο αποτελεί μια βασική ανθρώπινη ανάγκη, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου κυριαρχούν η ανασφάλεια και τα αρνητικά γεγονότα.

Όπως υπογράμμισε, ο κόσμος σήμερα βομβαρδίζεται καθημερινά με ειδήσεις για πολέμους, εγκλήματα και καταστροφές, γεγονός που δημιουργεί φόβο και πίεση. Σε αυτό το περιβάλλον, η αποστολή των καλλιτεχνών της κωμωδίας είναι να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Για τον λόγο αυτό, ο τρόπος που γράφει και διαμορφώνει τα έργα του επηρεάζεται συχνά από την επικαιρότητα.

Τα μηνύματα πίσω από το χιούμορ

Ο Μάρκος Σεφερλής σημείωσε ακόμη ότι προσπαθεί μέσα από τις παραστάσεις του να περνά μηνύματα, χωρίς όμως να το κάνει με διδακτικό τρόπο.

Όπως είπε, τα αστεία του πολλές φορές εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που έχουν και οι ίδιοι οι θεατές, ενώ παραδέχθηκε πως ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της ζωής του επιλέγει να αντιμετωπίζει τα πράγματα με χιούμορ.

Συγκινητικές ιστορίες από το κοινό

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε σε ανθρώπους που, όπως του έχουν πει, βρήκαν διέξοδο μέσα από τις παραστάσεις του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί μηνύματα από θεατές που του είπαν πως τους βοήθησε να ξεπεράσουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ακόμη και σκέψεις αυτοκτονίας. Μάλιστα, θυμήθηκε και μια περίπτωση όπου γονείς του ανέφεραν ότι η συζήτηση που είχε με το παιδί τους συνέβαλε στο να ξεπεράσει νευρική ανορεξία και να αλλάξει στάση ζωής.

Το παιδικό όνειρο και τα τηλεοπτικά σχέδια

Ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια, ο Μάρκος Σεφερλής θυμήθηκε μια δασκάλα αγγλικών που είχε προβλέψει ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Παρότι ήταν άριστος μαθητής και οι γονείς του τον φαντάζονταν σε επαγγέλματα όπως της ιατρικής ή της νομικής, τελικά η πρόβλεψη εκείνης της δασκάλας αποδείχθηκε σωστή.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι θα τον ενδιέφερε να παρουσιάσει στην τηλεόραση ένα σόου μεταμφιέσεων, ένα είδος που ταιριάζει στο προσωπικό του ύφος. Παράλληλα, δεν απέκλεισε και την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού με έντονα στοιχεία χιούμορ, εφόσον πρόκειται για ένα concept που θα τον εκφράζει.