Μάριος Αθανασίου: «Με τη Μαρία Σολωμού χωρίσαμε, αλλά συνεννοούμαστε άψογα για το παιδί» (Βίντεο)

Ο γνωστός ηθοποιός Μάριος Αθανασίου μίλησε στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) και μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό με τη συνάδελφο και μητέρα του γιου του, Μαρία Σολωμού.

Με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο συνομίλησε ο Μάριος Αθανασίου για το διαζύγιο του με τη Μαρία Σολωμού:

Ειδικότερα, ο Μάριος Αθανασίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τώρα που έχουμε φτάσει σε μία πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μού δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια και μ’ αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά. Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα».

«Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα, που είχα στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους».

«Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τέλος πάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις, αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα», πρόσθεσε έπειτα ο Μάριος Αθανασίου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.