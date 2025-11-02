Μαρία Σολωμού: «Όταν είμαι σπίτι, μιλάω πολύ μόνη μου – Το κάνω από παιδί» (Βίντεο)

Η Μαρία Σολωμού έδωσε μια αποκαλυπτική τηλεοπτική εκπαίδευση και αναφέρθηκε τόσο για τη μεταβολική διαταραχή από την οποία πάσχει όσο και για το γεγονός ότι της αρέσει να μιλάει και να απαντάει μόνη της όταν βρίσκεται στο σπίτι της.

Στην εκπομπή «Ζω καλά» βρέθηκε καλεσμένη η γνωστή ηθοποιός και αναφέρθηκε στη σχέση της με την τεχνολογία αλλά και στη σχέση που έχει ο γιος της, Αλέξανδρος, στα social media. Επίσης η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι έχει αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η Μαρία Σολωμού, στην αρχή της συζήτησης με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη μίλησε για το ChatGPT και για την ανάγκη που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι να συνομιλούν μαζί του. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν έχει νιώσει ποτέ αυτήν την ανάγκη, ωστόσο μιλάει μόνη της στον εαυτό της και απαντάει κιόλας.

«Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι, θέλω να είμαι μόνη μου και δε θέλω να μιλάω ούτε στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο, συνειδητά. Όμως, όταν είμαι σπίτι, μιλάω πολύ μόνη μου.

Το έχω αυτό. Το έχω από μικρή. Μιλάω στον εαυτό μου και μου απαντάω», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν ο γιος μου αποφάσισε να κάνει οτιδήποτε που είχε σχέση με social media, ήμουν άσχετη, αλλά έκανα και συνειδητά την άσχετη και τον ρωτούσα, για να νιώσει ότι είμαι δίπλα, ότι ξέρω και μετά πήγα στο “με ποιον παίζεις;” και πιάναμε κουβέντα.

Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι κάποιος που έπαιζε ήταν 30κάτι χρονών. Δεν είχε αποκαλύψει την πραγματική του ηλικία, είχε ψευδώνυμα. Δεν ήξερε ούτε αυτός ότι το δικό μου το παιδί ήταν 12 χρονών. Δεν ήταν κάτι ύποπτο, αλλά θα μπορούσε να είναι και αυτό συνεχίζω και το λέω και τώρα. Δεν ξέρεις ποτέ με ποιον μιλάς και αν η φωτογραφία αντιστοιχεί», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε ότι έχει μία μεταβολική διαταραχή και συγκεκριμένα αντίσταση στην ινσουλίνη.

«Το έχω αυτό, σπλαχνικό λίπος έχω φροντίσει να μην έχω», δήλωσε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός, ενώ ο Κωνσταντίνος Ξένος μίλησε αναλυτικά για τη μεταβολική αυτή διαταραχή.