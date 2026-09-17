Δάφνη Καραβοκύρη για τον υπνοθεραπευτή: «Άκουγα τα πάντα, αλλά δεν μπορούσα να κουνηθώ»

Τη δική της εμπειρία από συνεδρία με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η παρουσιάστρια είχε γνωρίσει τον υπνοθεραπευτή το 2018, όταν εργαζόταν στο VICE και συμμετείχε σε μια σειρά βιωματικών ρεπορτάζ για τις εναλλακτικές θεραπείες. Όπως αποκάλυψε, μετά τη συγκεκριμένη δημοσιογραφική καταγραφή επέστρεψε στον χώρο του ακόμη δύο ή τρεις φορές για προσωπική χρήση.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, η Δάφνη Καραβοκύρη διευκρίνισε ότι ο ίδιος επικοινώνησε μαζί της λίγο πριν από την τηλεοπτική της εμφάνιση.

«Πριν από λίγο με κάλεσε για να με ευχαριστήσει που παρουσίασα, τουλάχιστον, τη δική μου εμπειρία με αμεροληψία», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, κατά τη μεταξύ τους επικοινωνία ο υπνοθεραπευτής τής μετέφερε αρκετά πράγματα, της ζήτησε όμως να μην τα δημοσιοποιήσει. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μεταφέρει όσα της είπε, καθώς αυτά θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

«Ένιωθα ασφαλής στον χώρο του»

Αναφερόμενη στην πρώτη τους γνωριμία, η Δάφνη Καραβοκύρη εξήγησε ότι είχε επισκεφθεί τον χώρο του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά στο πλαίσιο ενός βιωματικού δημοσιογραφικού πειράματος.

Επειδή είχε προηγουμένως διαβάσει σχετικά με την ύπνωση και είχε προβληματιστεί για τη διαδικασία, ζήτησε να παραμείνουν μαζί της όλα τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας. Η παρουσία των συνεργατών της, όπως είπε, την έκανε να αισθάνεται ασφαλής.

«Βρέθηκα στον χώρο του Νάσου, στην Κηφισιά, όπου με έκανε και ο ίδιος να αισθανθώ ασφαλής. Ούτε για μία στιγμή δεν σκέφτηκα ότι κάτι μπορεί να πάει λάθος», περιέγραψε.

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Πριν από τη συνεδρία είχε προηγηθεί τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου μίας ώρας. Σύμφωνα με την ίδια, ο υπνοθεραπευτής τής είχε εξηγήσει ότι αυτή η συζήτηση αποτελούσε μέρος του πρωτοκόλλου, προκειμένου να ενημερωθεί για τη ζωή και το ιστορικό της, καθώς και για το εάν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

«Δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά άκουγα τα πάντα»

Η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε ότι η διαδικασία εξελίχθηκε με την καθοδήγηση της φωνής του υπνοθεραπευτή, ενώ η ίδια βρισκόταν σε ειδική καρέκλα και ήταν σκεπασμένη με μια κουβέρτα.

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«Το σώμα χαλαρώνει και αφήνεσαι. Εγώ δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, τα χέρια και τα πόδια μου, ούτε μπορούσα να μιλήσω ακριβώς, αλλά άκουγα τα πάντα. Έχεις αντίληψη του τι συμβαίνει, δεν είσαι αποκομμένος», ανέφερε.

Η συνεδρία διήρκεσε περίπου μία ώρα, ωστόσο, όπως είπε, η ίδια είχε την αίσθηση ότι είχαν περάσει μόλις πέντε λεπτά.

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Παρακολουθώντας ξανά το παλιό οπτικό υλικό, η παρουσιάστρια είδε τον εαυτό της να κλαίει και παραδέχθηκε ότι συγκινήθηκε. «Είναι σαν να βγαίνεις από το σώμα», είπε, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν αισθανόταν πως είχε πλήρη επίγνωση και έλεγχο όσων της συνέβαιναν.

Επέστρεψε ακόμη δύο ή τρεις φορές

Η Δάφνη Καραβοκύρη αποκάλυψε ότι μετά το ρεπορτάζ επισκέφθηκε τον υπνοθεραπευτή ακόμη δύο ή τρεις φορές, αυτή τη φορά για προσωπικούς λόγους.

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Όπως εξήγησε, ήθελε να εξακριβώσει εάν η εμπειρία της πρώτης συνεδρίας είχε επηρεαστεί από όσα είχε διαβάσει και από την ψυχολογική προετοιμασία που είχε προηγηθεί ή εάν η ίδια η μέθοδος προκαλούσε όσα είχε βιώσει.

Παρότι τότε προσέγγισε τη διαδικασία με ενθουσιασμό, σήμερα εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική. Όταν ρωτήθηκε εάν θα επαναλάμβανε την εμπειρία με την ίδια άνεση, απάντησε ξεκάθαρα: «Όχι, δεν θα το έκανα με την ίδια ευκολία».

Η αναφορά της παρουσιάστριας έρχεται ενώ συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τραγουδιστή. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τα 14 ερωτήματα που προκύπτουν από το χρονικό της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι χρονικές αποκλίσεις και τα δεδομένα λειτουργίας του μηχανήματος.