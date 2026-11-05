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Γιώργος Περρής: Η πρώτη αντίδραση μετά την επιλογή του για τη Eurovision και το τραγούδι που θέλει να ερμηνεύσει

"Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά"

Γιώργος Περρής: Η πρώτη αντίδραση μετά την επιλογή του για τη Eurovision και το τραγούδι που θέλει να ερμηνεύσει
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Ο Γιώργος Περρής ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή μουσική πρόκληση, καθώς θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2027. Ο γνωστός ερμηνευτής μίλησε στην εκπομπή του ΡΙΚ για τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του, αλλά και για το είδος του τραγουδιού που θα ήθελε να παρουσιάσει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Περρής η είδηση τον αιφνιδίασε ευχάριστα, καθώς δεν περίμενε ότι θα επιλεγεί. Μάλιστα, είχε δοκιμάσει να συμμετάσχει στη διαδικασία και την προηγούμενη χρονιά, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση. Η περσινή απογοήτευση τον είχε οδηγήσει στο να αντιμετωπίσει φέτος την υποψηφιότητά του χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες.

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“Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά. Φέτος, όταν μου είπαν από την εταιρεία μου ότι θα το κάνουν, εγώ αποφάσισα ότι δεν θα έχω καμία ελπίδα. Θα το αφήσω και ό,τι γίνει έγινε. Οπότε δεν είχα καμία προσδοκία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε αυτό και πολύ συγκινημένος και ανυπομονώ πραγματικά να εκπροσωπήσω την Κύπρο, που είναι το δεύτερό μου σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια”, ανέφερε ο Γιώργος Περρής.

“Τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Εγώ έχω αρχίσει και έχω κάποιες ιδέες, έχω κάποια πράγματα στο κεφάλι μου, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πέσουμε με τα μούτρα. Θα ήθελα να τραγουδήσω μια μπαλάντα, γιατί αυτό είναι το στοιχείο μου. Σε αυτό “ειδικεύομαι”. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Αν βρεθεί η κατάλληλη μπαλάντα, με κάτι τέτοιο θα θέλω να πάω”, συμπλήρωσε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Περρής.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε, ο Γιώργος Περρής εξομολογήθηκε: “Με βρήκε σε μια πολύ ωραία κατάσταση, σε μία βόλτα στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα. Νομίζω ότι με άκουσε όλος ο Εθνικός Κήπος εδώ πέρα να ουρλιάζω λίγο”.

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