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Άρης Μουγκοπέτρος: Προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου – “Πέρυσι, τέτοια μέρα, προσευχήθηκα και του ζήτησα δύο πράγματα”

Ανάρτησε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Άρης Μουγκοπέτρος: Προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου – “Πέρυσι, τέτοια μέρα, προσευχήθηκα και του ζήτησα δύο πράγματα”
@aris_mougopetros / Instagram
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Ο Άρης Μουγκοπέτρος πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη επίσκεψη στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους ακολούθους του στιγμές από την παρουσία του εκεί. Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου που τον Απρίλιο του 2025 βίωσε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, δεν έχει κρύψει τη βαθιά θρησκευτική πίστη του που αποτελεί για τον ίδιο σημαντικό στήριγμα στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σε μία από αυτές, μάλιστα, ο μουσικός απεικονίζεται γονατιστός μπροστά στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική στιγμή. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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«Πέρυσι, τέτοια μέρα, προσευχήθηκα στον Άγιο Παΐσιο και του ζήτησα δύο πράγματα: να βρω την ηρεμία που τόσο είχα ανάγκη και να μου δώσει τη δύναμη να ξαναπαίξω κλαρίνο», είχε εξομολογηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος τον περασμένο Ιούλιο.

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