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Φωκάς Ευαγγελινός: Εκτός Eurovision ο χορογράφος – Οι λόγοι που θα απέχει

Μετά την επιτυχημένη περσινή του συμμετοχή

Φωκάς Ευαγγελινός: Εκτός Eurovision ο χορογράφος – Οι λόγοι που θα απέχει
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εκτός της επερχόμενης διοργάνωσης της Eurovision θα είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, ανακοινώνοντας ότι δεν θα πάρει μέρος στην ελληνική αποστολή και το «Sing Fore Greece».

Ο αγαπημένος χορογράφος και σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, εξήγησε ότι οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

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«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός», ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η απόφασή του είναι οριστική επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν έχει επιλέξει να απέχει για ορισμένες χρονιές από τον μουσικό διαγωνισμό. «Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα», ξεκαθάρισε.

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