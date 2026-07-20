Άντζελα Γκερέκου: “5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα” – Οι οικογενειακές φωτογραφίες με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Μια συγκινητική ανάρτηση, γεμάτη αγάπη, έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου.

Η ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά την κηδεία της αγαπημένης της φίλης και συναδέλφου Μάρως Κοντού, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές με τον Τόλη Βοσκόπουλο, λίγο πριν αυτός φύγει από τη ζωή.

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«Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, ενώ σημειώνεται πως σε κάποιες από τις φωτογραφίες εικονίζεται και η κόρη τους.

Δείτε την ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου:

Τον Μάιο του 2025, σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Τόλη Βοσκόπουλο στην εκπομπή «Το πρωινό», η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψε ένα πράγμα που ο αείμνηστος καλλιτέχνης έκανε για εκείνη μία και μοναδική φορά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου.

«Ο Τόλης δεν μαγείρευε ποτέ. Μαγείρεψε μόνο μια και τελευταία φορά στη ζωή του για μένα, όταν ήμουν έγκυος. Είχε μαγειρέψει ένα φαγητό που το αγαπούσα πολύ εγώ, κι εκείνος, που το έφτιαχνε η μαμά μου. Είχε φτιάξει αβγά με κόκκινη σάλτσα», ανέφερε και πρόσθεσε.

«Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά, κυρίως το καλοκαίρι που πηγαίναμε για μπάνιο, και ήταν ένα εύκολο φαγητό, αβγά με σάλτσα κόκκινη, ψωμάκι, τηγανιτές πατάτες. Άρεσε πολύ στον Τόλη και ήξερα ότι μου αρέσει και εμένα πολύ. Ήμουν έγκυος, ήταν η περίοδος με τον μεγάλο καύσωνα το 2001. Ήμασταν μόνοι μας στο σπίτι, ένιωσα μια μικρή αδιαθεσία. Πήγα να ξαπλώσω στον επάνω όροφο και είπα στον Τόλη ότι θα μαγειρέψω λίγο αργότερα γιατί θέλω λίγο να ξεκουραστώ», περιέγραψε η Άντζελα Γκερέκου.