Μαρία Κορινθίου: Πάσχα στη Σκωτία με τον Γιώργο Καραθανάση – Full in love το ζευγάρι (pics)

Η Μαρία Κορινθίου φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο όμορφες και ανανεωμένες περιόδους της ζωής της. Το φετινό Πάσχα ήταν για εκείνη τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αφού επέλεξε να αφήσει την Ελλάδα και τις παραδοσιακές γιορτές για χάρη της άγριας ομορφιάς των Highlands.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο επιχειρηματίας Γιώργος Καραθανάσης, ο άνθρωπος που της έχει κλέψει την καρδιά και με τον οποίο πλέον δεν διστάζει να κάνει μαζί του δημόσιες εμφανίσεις.

Διαβάστε επίσης: Μαρία Κορινθίου: Αυτός είναι ο μπασκετμπολίστας που είχε σχέση, πριν τον Γιάννη Αϊβάζη (pic)

Το ζευγάρι επέλεξε τη Σκωτία για αυτή τη ρομαντική απόδραση, μια χώρα που φημίζεται για την ατμοσφαιρική της ομίχλη, τα καταπράσινα λιβάδια και, φυσικά, τα ιστορικά της κάστρα.

Μέσα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυο τους μοιράστηκαν μοναδικές στιγμές από την περιήγησή τους σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της περιοχής.

Η πιο σημαντική στάση του ταξιδιού τους ήταν το περίφημο Κάστρο Γκλάμις, ένας τόπος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου μεσαιωνικού παραμυθιού και είναι ένας ζωντανός θρύλος.

Αποτελεί το πατρικό σπίτι της Βασίλισσας Μητέρας και τον τόπο όπου μεγάλωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ εκεί γεννήθηκε και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Για τους λάτρεις της λογοτεχνίας, το Γκλάμις έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς αποτελεί το σκηνικό για το πασίγνωστο έργο του Σαίξπηρ, «Μάκβεθ».

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα δωμάτια του κάστρου, τα οποία διατηρούν αναλλοίωτη την αίγλη των περασμένων αιώνων. Κάθε δωμάτιο κρύβει τη δική του ιστορία και τα δικά του μυστικά, τα οποία ζωντανεύουν μέσα από τις αφηγήσεις των ξεναγών.

Η ηρεμία στο πρόσωπο της ηθοποιού και τα χαμόγελα πλάι στον σύντροφό της δείχνουν ότι έχει βρει την ισορροπία που αναζητούσε.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: