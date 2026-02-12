Μαρία Κωνσταντάρου: Τρία χρόνια αιτήσεις για τον «Εκατομμυριούχο» χωρίς απάντηση – «Θέλω να πάω γιατί θέλω τα λεφτά»

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» και περιέγραψε τη μοναξιά και την οικονομική στενότητα που την βαραίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά: «αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγο ύπαρξης, πέρα απ’ το ότι περιμένω το καλοκαίρι, να πάω στη θάλασσα να κολυμπάω».

Η ηθοποιός τόνισε ότι τα άτομα που αποτελούσαν το δικό της «raison d’être» (λόγο ύπαρξης) έχουν πλέον απομακρυνθεί από τη ζωή της, αφήνοντάς της ως μοναδική πηγή χαράς τη θάλασσα, καθώς τα ταξίδια που αγαπούσε είναι πια οικονομικά ανέφικτα.

Με τον πιο σκληρό τρόπο χτύπησε η οικονομική κρίση την πόρτα της ηθοποιού. Όπως αποκάλυψε, η μηνιαία σύνταξη των 785 ευρώ δεν αρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πουλήσει τα προσωπικά της αντικείμενα.

«Θέλω λεφτά. Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ κι ό,τι ήταν να πουληθεί πουλήθηκε. Είχα ωραία πράγματα από την οικογένεια. Είχα πίνακες και αντίκες. Άλλοτε ό,τι πουλήθηκε πουλήθηκε με πόνο καρδιάς άλλοτε όχι. Για τους πίνακες του Τσαρούχη με ένοιαζε. Τελείωσαν αυτά, τελειώνουν και τα λεφτά και λες τώρα “τι θα κάνω;”», είπε η ηθοποιός. Πλέον, από τις τέσσερις μεγάλες αγάπες της -τον έρωτα, το θέατρο, τη θάλασσα και τα ταξίδια- μόνο η θάλασσα παραμένει προσβάσιμη.

Οι αιτήσεις στον «Εκατομμυριούχο»

Η Μαρία Κωνσταντάρου, αναζητώντας τρόπους να βρει επιπλέον πόρους, αποκάλυψε ότι προσπαθεί για τρία χρόνια να συμμετάσχει στο «Εκατομμυριούχος», με την ελπίδα να κερδίσει περίπου 5.000 ευρώ. Παρά τις συνεχείς αιτήσεις της, δεν έχει λάβει ποτέ θετική απάντηση, και διερωτάται αν η αιτία είναι η ηλικία της ή το γεγονός ότι είναι ήδη αναγνωρίσιμο πρόσωπο.

«Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω να πάω γιατί θέλω λεφτά. Νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000 ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια κάνω αιτήσεις και δεν έχει απαντήσει κανείς. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη ή επειδή είμαι γνωστή», είπε.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η έκπληξη ήρθε όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά για να δώσει τη δική του απάντηση. Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η καθυστέρηση ήταν αποτέλεσμα του τεράστιου όγκου συμμετοχών, καθησυχάζοντας την ηθοποιό. Η Μαρία Κωνσταντάρου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της από αυτήν την απρόσμενη ένδειξη ενδιαφέροντος.

Παρά τις αντιξοότητες και την απώλεια του «λόγου ύπαρξης» σε κοινωνικό επίπεδο, η ίδια βρίσκει γαλήνη κολυμπώντας για ώρες. «Μένω στο νερό μία ώρα και. Έχω και ένα μικρό βαρκάκι πλαστικό και τα πέδιλά μου. Δεν φοβάμαι. Από μικρό παιδί έπαιρνα τα ψάρια από πίσω και χανόμουν», περιέγραψε, ανακαλώντας μνήμες από ένα παρελθόν που περιλάμβανε και έναν γάμο με τον τρίτο της ξάδερφο, θέμα που επίσης σχολιάστηκε στη συνέντευξη.