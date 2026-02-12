James Van Der Beek: Δείτε το βίντεο όπου μιλούσε για το πένθος – Έγινε ξανά viral μετά τον θάνατό του

Το βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο James Van Der Beek το 2023 για τη διαχείριση του πένθους έγινε ξανά viral μετά την είδηση του θανάτου του από καρκίνο του παχέος εντέρου, σε ηλικία 48 ετών. Την Τετάρτη (11/2) επιβεβαιώθηκε πως ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» και πατέρας έξι παιδιών έφυγε από τη ζωή, έπειτα από διετή μάχη του με την ασθένεια.

Μετά την θλιβερή ανακοίνωση, χιλιάδες θαυμαστές αναζήτησαν ένα συγκινητικό βίντεο που ο ίδιος είχε γυρίσει το 2023, με αφορμή την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του, Μελίντα. Η ίδια, καθηγήτρια γυμναστικής, υπήρξε – όπως είχε πει – καθοριστική για την πορεία του στην υποκριτική.

Στο βίντεο, ο James Van Der Beek απευθυνόταν σε όσους βιώνουν κάποια απώλεια, προτρέποντάς τους να εκφράζουν τα συναισθήματά τους χωρίς ενοχές ή αυτοκριτική.

«Να είστε προετοιμασμένοι ότι αυτή η διαδικασία δεν θα βγάζει νόημα», έλεγε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πένθος ως ένα συναισθηματικό τρενάκι που κινείται με τον δικό του ρυθμό.

Τόνιζε πως εκτός από τη θλίψη και τον πόνο, μπορεί να εμφανιστούν θυμός, ενοχή, ακόμη και ανακούφιση — και όλα είναι απολύτως φυσιολογικά.

«Μην κρίνετε αυτό που νιώθετε. Αφήστε το να έρθει, στρώμα-στρώμα», συμβούλευε, προσθέτοντας ότι κάθε σχέση με έναν γονιό είναι μοναδική και εξίσου μοναδική είναι και η διαδρομή της απώλειας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Σε σχετική ανακοίνωση, η οικογένειά του τόνισε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη και τόνισαν ότι ότι θα υπάρξει χρόνος να μοιραστούν περισσότερα για τις επιθυμίες και το όραμά του για τη ζωή.

Ο James Van Der Beek αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Kimberly, και τα έξι παιδιά τους: την Olivia, τον Joshua, την Annabel, την Emilia, τη Gwendolyn και τον Jeremiah.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, μεταξύ άλλων, στο GoFundMe δημιουργήθηκε σελίδα για την οικονομική στήριξη της οικογένειας του ηθοποιού, με τη σύζυγό του να ευχαριστεί δημόσια όσους στέκονται στο πλευρό τους.