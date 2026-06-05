Θεοδωρικάκος: “Σκληρό μέτρο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή”

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα αυστηρό και σκληρό μέτρο, το οποίο δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή, αλλά εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μία δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε, «ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για να ξεφεύγουν σε υπερβολικά περιθώρια κέρδους». Σημείωσε πως ως μέτρο είναι έξω από την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας για την ελεύθερη οικονομία και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός, υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά».

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Ο υπουργός τόνισε πως ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με το διεθνές κύμα ανατιμήσεων μετά από μία δεκαετία κρίσης και με τους μισθούς ήδη μειωμένους. «Το πιο σοβαρό που έχουμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία για να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς το πρόβλημα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κάνοντας λόγο για μία «σπουδαία μεταρρύθμιση που θα μείνει για πάντα». Σε αυτό το πλαίσιο, στάθηκε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σημειώνοντας ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται, πληρώνονται. «Το μήνυμα στην αγορά είναι σαφές. Οι πολυεθνικές δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης να πουλάνε με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100% και 120%», τόνισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «PosoKanei», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Θα βλέπει ο καθένας ποια είναι η πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς προφανώς και δεν είναι ακροδεξιός», υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά σε τρικομματική κυβέρνηση, έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και «έστειλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Ο κ. Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα. Πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία του και να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας».