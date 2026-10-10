Μαρία Ηλιάκη: «Η εγκυμοσύνη στα 43 μπορεί να είναι απλά υπέροχη – Το να έχει σύζυγο γυναικολόγο είναι αβαντάζ»

Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στις αλλαγές που βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας πτυχές αυτής της ξεχωριστής περιόδου της ζωής της. Η παρουσιάστρια μίλησε για τις χαρές αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την κύηση, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ όσα άλλαξαν στην καθημερινότητά της και στην εμφάνισή της.

Μάλιστα, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε πως η εγκυμοσύνη στα 43 της χρόνια μπορεί να αποδειχθεί μια υπέροχη εμπειρία, ενώ στάθηκε και στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει το γεγονός ότι ο σύζυγός της είναι γυναικολόγος, κάτι που την κάνει να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλα αυτά τα εξήγησε στους διαδικτυακούς ακολούθους της μέσω μίας ανάρτησης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Οι ορμόνες σε ομορφαίνουν επικίνδυνα. Το να έχεις σύζυγο γυναικολόγο είναι όντως μεγάλο αβαντάζ. Πόσο πολύτιμος είναι ο ένας καφέ (decaf) που με άφηναν να πιω την ημέρα. Τις τελευταίες μέρες μόνο ζεσταίνεσαι, διψάς και δεν κοιμάσαι. Όταν νοσηλεύτηκα με υπερέμεση οι νοσηλεύτριες μου έλεγαν πως σε λίγο καιρό δεν θα το θυμάμαι και είχαν δίκιο. Η εγκυμοσύνη στα 43 μπορεί να είναι απλά υπέροχη. Πριν μπεις στην αίθουσα του τοκετού, αποχαιρέτα την ζωή που ήξερες”, έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη.