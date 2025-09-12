Μαρία Αντωνά: Ευχήθηκε δημόσια «καλή επιτυχία» στον Γιώργο Λιάγκα

Η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 ολοκλήρωσε σήμερα τον κύκλο της και η Μαρία Αντωνά που βρισκόταν στο πάνελ έκανε μία συγκηνιτική ανάρτηση μέσα από την οποία ευχαρίστησε τους συνεργάτες της κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Γιώργο Λιάγκα.

«Ένα υπέροχο καλοκαίρι παρέα ολοκληρώθηκε! Με τόση χαρά και συγκίνηση! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

«Καλή συνέχεια την Δευτέρα στο “Πρωινό” του Γιώργου Λιάγκα στις 09:00 και σε όλη την ομάδα, Γιώτα Κηπουρού, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνο Κατσαρίδη, Ποσειδώνα Γιαννόπουλε θα είστε η Νο1 επιλογή μας», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα το ανανεωμένο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα.