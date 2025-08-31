Μαίη Εμμανουηλίδου – Το βιογραφικό της παίκτριας του “Exathlon”

Η Μαίη Εμμανουηλίδου αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στο Exathlon μετά από μία πολύ επιτυχημένη πορεία στο Survivor. Αποτελούσε μία παίκτρια η οποία στέκονταν στο ύψος κάθε στίβου μάχης, ενώ αν και είχε κάποια σκαμπανεβάσματα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πάντοτε αποτελούσε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο που δύσκολα κέρδιζαν συμπαίκτες της.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η καταγωγή της είναι από την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Καστοριά, την οποία αγαπά ιδιαίτερα. Όσον αφορά την ηλικία της είναι γεννημένη στις 26 Νοεμβρίου του 1997 και είναι 27 ετών. Η Μαίη Εμμανουηλίδου είχε από πολύ μικρή ηλικία άμεση σχέση με τον αθλητισμό και έτσι μεγαλώνοντας πήρε την απόφαση να κάνει σπουδές σε κάποιο αντικείμενο το οποίο θα της ήταν χρήσιμο λόγω του αθλητισμού. Έτσι, έκανες σπουδές φυσικοθεραπείας στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Οι διακρίσεις στην κωπηλασία

Η Μαίη Εμμανουηλίδου έχει αποδείξει περίτρανα πως όταν βάλει κάτι στόχο θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τα καταφέρει. Η κωπηλασία ήταν το άθλημα που της ταίριαξε περισσότερο και με το ταλέντο και την σκληρή δουλειά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Ειδικότερα, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας κωπηλασίας για πέντε χρόνια από το 2015 έως και το 2020, ενώ έχει πολύ σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων ρεκόρ και μετάλλια.

Η συμμετοχή στο Survivor και το Exathlon

Αναμφίβολα η πολύ καλή φυσική κατάσταση που έχει η Μαίη Εμμανουηλίδου θα την βοηθήσουν πάρα πολύ προκειμένου να ανταπεξέλθει σε κάθε στίβο μάχης. Αν και γνωρίζει προκαταβολικά ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος καθώς όλοι οι παίκτες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και έρχονται παθιασμένοι να κατακτήσουν τον τίτλο του νικητή, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή δυσκολία μέσα στο παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αποτελέσει μία πολύ δύσκολη αντίπαλο.

Η σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη

Την περίοδο που ήταν μέσα στο Survivor η Μαίη Εμμανουηλίδου είχε έρθει κοντά με τον Άρη Σοϊλέδη, σε φιλικό και μόνο πλαίσιο. Οι δύο συμπαίκτες της ομάδας των Διασήμων το 2022 διατήρησαν άριστες σχέσεις και μετά το παιχνίδι, με τις κοινές εμφανίσεις τους να είναι πολλές. Πάντοτε αλληλοστηρίζονται και αναμφίβολα ο ένας θα αποτελέσει στήριγμα του άλλου μέσα στο παιχνίδι.