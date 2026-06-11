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Λυδία Φωτοπούλου: «Ένας θεατής με είχε σχολιάσει για το ύψος μου – Σταμάτησα να διαβάζω τα κακεντρεχή σχόλια»

«Δεν παίρνω τον εαυτό μου και τόσο σοβαρά», σχολίασε

Λυδία Φωτοπούλου: «Ένας θεατής με είχε σχολιάσει για το ύψος μου – Σταμάτησα να διαβάζω τα κακεντρεχή σχόλια»
DEBATER NEWSROOM

Στον καναπέ της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.06) η Λυδία Φωτοπούλου και μεταξύ άλλων μίλησε για τις κακοπροαίρετες κριτικές και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζει.

«Δεν παίρνω τον εαυτό μου και τόσο σοβαρά. Γιατί άμα έτσι, και τον πάρεις τόσο σοβαρά τον εαυτό σου, λίγο γίνεσαι κάτι. Και δεν μπορείς να γίνεις μετά τίποτε άλλο. Είσαι αυτό. […] Δέχομαι την κριτική, όταν γίνεται πάντα με αγάπη. Δηλαδή με αγάπη στο θέατρο, όχι με αγάπη σε μένα.

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Με αγάπη στο θέατρο και με σεβασμό στους ανθρώπους που το κάνουν. Ο Βιτέζ, ο μεγάλος σκηνοθέτης, έλεγε ότι είναι αδύνατον να αγαπάς το θέατρο και να μην αγαπάς τους ανθρώπους που το κάνουν», σχολίασε η Λυδία Φωτοπούλου.

«Όταν καμιά φορά η κριτική, είτε από τους κριτικούς είτε πια και από το κοινό -γιατί τώρα πια έχει και το κοινό λόγο να γράψει ό,τι θέλει- ξεκινάει από το θυμικό τους… Δηλαδή ξεκινάνε από το «α… τι πήγα και είδα και αυτό…». Ε, αυτό είναι πολύ θλιβερό για μένα.

Μπορώ κάλλιστα να πω κι εγώ κι εμένα πολλές παραστάσεις δεν μου αρέσουν. Δε σημαίνει όμως ότι θα στήσω τον άλλον στον τοίχο, και θα πω «πω πω, τι έκανε», «πώς καταστράφηκε το έργο». Έκανε μια προσπάθεια, και απέτυχε. Αυτό ήταν», πρόσθεσε.

«Κατά καιρούς γράφονται τέρατα. Σε μια παράσταση μου είχε γράψει ένας θεατής… «Μα αν είναι δυνατόν, να κουνιέται σαν να είναι 1.80… το 1.50 μέτρο;».

Και λες “γιατί τέτοια κακία μέσα σου;”. Έπαψα κι εγώ να διαβάζω, βέβαια, τα κακεντρεχή σχόλια. Γιατί να μπαίνω να διαβάζω και να επηρεάζεται ο ψυχισμός μου;», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

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