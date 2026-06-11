Γιώργος Σαμπάνης: «Εδώ και καιρό δεν λειτουργώ τα social media γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή μου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε το πρωί της Πέμπτης (11.06) ο Γιώργος Σαμπάνης που έδωσε το παρών σε φιλανθρωπικό event του σωματείου «Ελπίδα» – «Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα μηνύματα που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο γεγονός ότι έχει πάψει πια εδώ και καιρό να ασχολείται μ’ αυτά.

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«Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media. Δεν την αντέχω αυτή τη τρέλα εγώ με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Φυσικά και υπάρχει η εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργούν και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι.

Δε τα προλαβαίνεις όλα, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά που θέλεις να πηγαίνεις και για ένα φαγητό, να βλέπεις τα ανιψάκια σου – έχω δυο ανιψάκια – και να θες να κάνεις πράγματα, να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου», ανέφερε ο τραγουδιστής.