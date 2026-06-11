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Λήξη συναγερμού στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ: «Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες»

Τι ανέφεραν οι Αρχές

Λήξη συναγερμού στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ: «Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες»
DEBATER NEWSROOM

Λήξη συναγερμού σήμανε την Πέμπτη 11/6 στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ μετά τις αναφορές για επικίνδυνες ουσίες στο κτίριο.

Συγκεκριμένα, το lockdown και η εκκένωση του Πενταγώνου οφείλονταν σε ψευδή συναγερμό, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνώριζαν.

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Να θυμίσουμε, ότι πολλοί όροφοι και διάδρομοι μέσα στο κτίριο είχαν κλειδωθεί και άλλοι εκκενώθηκαν λόγω ενός «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», δήλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη τρεις πηγές που γνωρίζουν και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντοπίσαν ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε ο Πάρνελ. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».

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