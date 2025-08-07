Luis Fonsi: Στη Μύκονο με την καλλονή σύζυγό του ο τραγουδιστής του «Despacito» – Δείτε βίντεο

Για άλλη μια χρονιά, ο διάσημος Πορτορικανός τραγουδιστής Luis Fonsi, ο άνθρωπος πίσω από το παγκόσμιο φαινόμενο του «Despacito», επέλεξε τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις. Ο καλλιτέχνης, του οποίου το βίντεο έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ με περισσότερες από 8,7 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, έφτασε στο νησί των Ανέμων συνοδευόμενος από την πανέμορφη σύζυγό του, Agueda Lopez.

Αναλυτικότερα, το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2010 και παντρεύτηκε το 2014 στο Παρίσι, φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της παραμονής τους, οι δύο τους επισκέφθηκαν ένα δημοφιλές beach bar στην Ψαρρού, όπου η παρουσία της Agueda Lopez τράβηξε όλα τα βλέμματα. Η 43χρονη σύζυγος του Luis Fonsi, που διατηρεί μια εντυπωσιακή σιλουέτα, επιβεβαίωσε γιατί παραμένει ενεργή στον χώρο του μόντελινγκ.

Η Agueda, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως επαγγελματίας μπαλαρίνα, έχει υπάρξει μούσα για κορυφαίους σχεδιαστές όπως οι Dolce & Gabbana. Με 2,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική της ζωή, αλλά και από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Πέραν του μόντελινγκ, η Lopez έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στη συγγραφή παιδικών βιβλίων, αποδεικνύοντας το πολύπλευρο ταλέντο της.

Δείτε το βίντεο: