Πολιτική δέσμευση Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου

To Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τις διασυνοριακές μεταφορικές υποδομές Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, υπεγράφη σήμερα στις Βρυξέλλες, αποτυπώνοντας την πολιτική δέσμευση των τριών χωρών για την προώθηση κοινών έργων και προτεραιοτήτων στις μεταφορικές υποδομές.

Στην τελετή υπογραφής, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διάσκεψης για τις μεταφορές και τη συνδεσιμότητα «Connecting Europe Days», συμμετείχαν ο επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Έλληνας υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Βούλγαρος υπουργός Μεταφορών, Γκεόργκι Πέεβ και ο Ρουμάνος υφυπουργός Μεταφορών, Ιονέλ Σκριόστεανου.

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Στην ομιλία του, ο επίτροπος, Απ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί «περιοχή-πύλη» για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της δημιουργίας μιας σύγχρονης, ασφαλούς και αποτελεσματικής σύνδεσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Βουκουρέστι μέσω Σόφιας και από εκεί, προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αλλά και προς την Κεντρική Ευρώπη. Ο επίτροπος χαρακτήρισε τον διάδρομο Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου κάτι περισσότερο από έναν άξονα μεταφορών, καθώς, όπως είπε, αποτελεί «στρατηγικό σύνδεσμο» της Ευρώπης με την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και σημαντικό παράγοντα για την ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα και την αξιόπιστη αποτροπή στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Ο Έλληνας επίτροπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σιδηροδρομικές συνδέσεις Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας-Κούλατα, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αναβαθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Όπως επισήμανε, έχουν τεθεί ως ημερομηνίες-στόχοι ο Δεκέμβριος του 2030 για ένα στάδιο και ο Δεκέμβριος του 2034 για άλλο, με έργα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκίνηση, επαναχάραξη της γραμμής και νέα διασυνοριακή σιδηροδρομική γέφυρα.

Παράλληλα, ο Απ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ άλλων την πρόσκληση CEF Reflows 2026 και τις δυνατότητες του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034. Ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για τα έργα που θα υποβληθούν στη χρηματοδοτική πρόσκληση CEF Reflows του 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ο επίτροπος σημείωσε ότι τον περασμένο Μάιο, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, έγινε ένα «αποφασιστικό βήμα» με 270 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκής επένδυσης για τη σιδηροδρομική σύνδεση από τη Βόρεια Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας προς τη Ρουμανία.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών, ευρωπαϊκών θεσμών, περιφερειακών οργανισμών, επενδυτών και διαχειριστών υποδομών. «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν χρειάζεται άλλη μία υπόσχεση συνδεσιμότητας. Χρειάζεται υλοποίηση. Και η Ευρώπη πρέπει να την υλοποιήσει μαζί», κατέληξε.