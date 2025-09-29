Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, αποκάλυψε τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του αγαπημένου του σκύλου, του Roscoe, βυθίζοντας στη θλίψη φίλους και εκατομμύρια followers.

Ο Roscoe, ο πιστός «καλύτερος φίλος» του Λιούις Χάμιλτον, «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής (28 Σεπτεμβρίου 2025) και μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πιλότος, πέθανε στην αγκαλιά του.

Ο πολυαγαπημένος του σκύλος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τις τελευταίες ώρες βρισκόταν σε κώμα λόγω επιπλοκών από πνευμονία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής μάχης, ο Χάμιλτον βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του.

Μάλιστα, η αφοσίωση του διάσημου οδηγού στο αγαπημένο του μπουλντόγκ ήταν τόσο μεγάλη που ανέβαλε την εμφάνισή του σε ένα gala της Ferrari, προκειμένου να περάσει τις τελευταίες στιγμές μαζί με τον Roscoe.

Η ανάρτηση του Χάμιλτον, συνοδευόμενη από ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα, προκάλεσε πλημμύρα συμπαράστασης στα social media.

«Έχασα τον καλύτερό μου φίλο χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που του δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Roscoe για πάντα», έγραψε ο ίδιος στο X (πρώην Twitter).

Η ανάρτηση του Λιούις Χάμιλτον:

