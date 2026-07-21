Καύσωνας: Διήμερη επέλαση με αφρικανική σκόνη και αφόρητη ζέστη – Οι “κόκκινες” περιοχές, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο

Σε συνθήκες καύσωνα βρίσκεται η χώρα από την Δευτέρα σε ένα φαινόμενο που κορυφώνεται σήμερα (21/7) και αύριο Τετάρτη (22/7) με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσεις ακόμη και στους 43 βαθμούς.

Μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες όμως έρχεται και επέλαση αφρικανικής σκόνης μέχρι την Τετάρτη που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ από την Πέμπτη 23 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει σημαντικά.

Με βάση τους χάρτες που δημοσίευσε ο Κώστας Λαγουβάρδος, η δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ερημική σκόνη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις προβλέπονται ακόμη στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και τα νησιά του Ιονίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου αναφέρει:

«Και καύσωνας και λίγη ερημική σκόνη…

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται το διήμερο Τρίτης 21 και Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα μας.

Στους δύο χάρτες που παρατίθενται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 21/07 και της Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες απηύθυνε ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης σε συνέντευξη του στην ERTNews

Όπως τόνισε, περισσότερο ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα, κυρίως καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα.

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Συνιστά στις συγκεκριμένες ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους, καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαφή με τη θάλασσα κατά τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν το μπάνιο μεταξύ 2 και 3 το μεσημέρι.

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Όπως εξήγησε, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την καταπόνηση του οργανισμού μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών περιστατικών, ενώ υπενθύμισε ότι κάθε καλοκαίρι καταγράφονται πολλοί πνιγμοί στη χώρα.

Άσκηση μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα

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Ο κ. Λουκίδης συνέστησε ακόμη η σωματική άσκηση να πραγματοποιείται μόνο πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης, της κατανάλωσης ελαφρών γευμάτων και της αποφυγής του αλκοόλ, ώστε να περιορίζεται η απώλεια υγρών.

Καύσωνας: Πώς θα ξεχωρίσετε την ηλίαση από τη θερμοπληξία

Με αφορμή το νέο κύμα καύσωνα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) υπενθυμίζει τα βασικά μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως τα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία.

Η ΕΠΕ τονίζει ότι η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

H ηλίαση και η θερμοπληξία είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στην περίπτωση της ηλίασης, τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι η έντονη δυσφορία, η ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, η εφίδρωση, η ζάλη και η αίσθηση λιποθυμίας. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε δροσερό χώρο, να αφαιρέσει περιττά ρούχα, να ενυδατωθεί και να παραμείνει σε ηρεμία μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Αντίθετα, η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και σοβαρή κατάσταση. Χαρακτηρίζεται από απώλεια συνείδησης και πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, ενώ απαιτεί άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.