Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το επιβατηγό πλοίο ΕΛΥΡΟΣ συγκρούεται με εμπορικό στο λιμάνι της Σούδας (βίντεο)

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21/7 στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά ανάμεσα στο πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το εμπορικό πλοίο Iωσήφ Κ.

Το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με περίπου 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, 32 ΙΧ, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ την ώρα του ατυχήματος έμπαινε στο λιμάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το zarpanews.gr έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης, που έγινε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σε αυτό ακούγονται οι κόρνες των πλοίων και ο άνδρας που έχει τραβήξει το βίντεο να λέει “δεν το πιστεύω”.

Ευτυχώς, όπως αναφέρει το flashnews.gr, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο τα δύο πλοία υπέστησαν ζημιές.

Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, ενώ και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.