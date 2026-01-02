Λάκης Γαβαλάς: Καλωσόρισε γυμνός το 2026 – Οι ευχές του σχεδιαστή για την νέα χρονιά (pic)

Με μια ανατρεπτική και άκρως καλλιτεχνική ανάρτηση υποδέχθηκε το 2026 ο Λάκης Γαβαλάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τον εκκεντρικό του χαρακτήρα. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε την Πρωτοχρονιά στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει γυμνός μπροστά στον καθρέφτη, καλύπτοντας στρατηγικά το σώμα του μόνο με ένα καπέλο.

Συνοδεύοντας την τολμηρή εικόνα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Λάκης Γαβαλάς έστειλε τις δικές του ιδιαίτερες ευχές για τη νέα χρονιά, προκαλώντας πλήθος σχολίων από τους ακολούθους του.

«Καλημέρα φίλοι μου και χαρούμενο, αισιόδοξο, υπεύθυνο, λαμπερό, βοηθητικό, συμπονετικό, συνεργάσιμο, γενναιόδωρο και ιαματικό το 2026. Αν τα πετύχει όλα αυτά ή τα περισσότερα, εγώ θα του βγάλω το καπέλο», έγραψε ο σχεδιαστής στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση που έκανε ο σχεδιαστής στο Instagram: