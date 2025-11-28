Λαέρτης Μαλκότσης: «Όταν ήμουν μικρός έκανα χορό – Άκουγα σχόλια από τους συμμαθητές μου»

Μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έδωσε το πρωί της Παρασκευής (28.11) ο ηθοποιός Λαέρτης Μαλκότσης. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πατέρα του, αλλά και την ενασχόλησή του με τον χωρό.

«Ο πατέρας μου είχε πάθος με την γυμναστική, με την φυσική αγωγή και με τη φυσιολογία. Εγώ αυτό το κάνω τα τελευταία 16 χρόνια που μου την “βάρεσε”. Θα ήθελε πολύ ο πατέρας μου να ακολουθήσω τον δρόμο της γυμναστικής, των ΤΕΦΑΑ και παραπέρα αλλά δεν είχα αυτή την πειθαρχία εκεί», σημείωσε ο ηθοποιός.

«Επειδή έκανα χορό από πολύ μικρός, είχα σχόλια του τύπου “που πας, τώρα, εκεί”, “μπαλαρίνα”, “ου μωρή” και τα λοιπά. Τα λέω τώρα γιατί μπορεί να με βλέπουν οι παλιοί συμμαθητές και να τα θυμηθούν. Τώρα όλο αυτό λέγεται μπούλινγκ, τότε δεν ξέραμε», συμπλήρωσε.

«Απλά δεν ασχολούμουν. Ασχολούμουν με τα κοριτσάκια που δεν με κορόιδευαν, με αυτά συναναστρεφόμουν», εξομολογήθηκε.