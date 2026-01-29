Κρίστεν Στιούαρτ: Σκέφτεται να φύγει από τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ

Η Κρίστεν Στιούαρτ φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτρια, που μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στους Times of London αν σκοπεύει να παραμείνει στην Αμερική.

«Μάλλον όχι», απάντησε, εξηγώντας πως «δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα εκεί». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αποκοπεί πλήρως, σημειώνοντας: «Θα ήθελα να κάνω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις επιβάλλω στο αμερικανικό κοινό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κρίστεν Στιούαρτ πρόσθεσε ακόμη: «Η πραγματικότητα καταρρέει εντελώς υπό τον Τραμπ. Αλλά θα έπρεπε να πάρουμε ένα φύλλο από το βιβλίο του και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία θέλουμε να ζούμε».

Kristen Stewart is looking to potentially move out of the United States amid Donald Trump‘s second term in the White House. https://t.co/hr2GqJwVLg— The Hollywood Reporter (@THR) January 29, 2026

Αν η Κρίστεν Στιούαρτ τελικά φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό της, τη σεναριογράφο Ντίλαν Μέγιερ, θα προστεθεί στη λίστα διασήμων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ και του τεταμένου πολιτικού κλίματος, όπως η Έλεν ΝτεΤζένερις, η Ρόζι Ο’Ντόνελ και ο Τζέιμς Κάμερον.

Η Στιούαρτ, που είχε εκφραστεί ανοιχτά στο παρελθόν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις στα social media πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, πολύ πριν εκείνος θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Το 2012, ο Τραμπ είχε σχολιάσει τις φήμες ότι η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχαν επανασυνδεθεί, με εκείνον να προτρέπει τον ηθοποιό να μη συνδεθεί ξανά μαζί της.