Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του και η φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια
Το μήνυμα του τραγουδιστή στο Instagram
Δημόσια, με μια ανάρτηση στα Instagram stories του, ευχήθηκε χθες Τρίτη 12/8 ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον πατέρα του, που είχε γενέθλια.
Ο τραγουδιστής ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης, μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, όπου κάθεται δίπλα στον αγαπημένο του πατέρα, Βασίλη Αργυρό.
«Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε» έγραψε στη λεζάντα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Δείτε το story του:
