Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη αντίδραση στην κάμερα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ – «Δεν έχω παρακολουθήσει, ας πούμε για μουσική»

Τον Κωνσταντίνο Αργυρό συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Κωνσταντινούπολη. Ο τραγουδιστής δέχτηκε ερωτήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο, αποφεύγοντας να απαντήσει. Χαρακτηριστικά είπε: “Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω… Σας ευχαριστώ, αν θες να πούμε κάτι για μουσική είμαι εδώ για σένα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανοί διάδοχοι

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το πιθανότερο σενάριο για την ώρα είναι να μην τοποθετηθεί άμεσα νέος πρέσβης.

Τζος Χακ

Ο Τζος Χακ, δεύτερος στην ιεραρχία της αμερικανικής πρεσβείας, είναι έμπειρος διπλωμάτης με σημαντική γνώση των θεμάτων της περιοχής. Πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, είχε υπηρετήσει ως βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη. Όπως σημειώνει η Καθημερινή, η εμπειρία του θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου και την αποκατάσταση της ηρεμίας στο εσωτερικό της πρεσβείας μετά την αναστάτωση των τελευταίων μηνών.

Γκας Μπιλιράκης

Εάν επιλεγεί νέος πρέσβης, είναι πιθανότερο να πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο και όχι για διπλωμάτη καριέρας, κατά το ίδιο δημοσίευμα. Ένα από τα ονόματα που είχαν εξεταστεί πριν από την επιλογή της Γκιλφόιλ ήταν ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τζον Τζορτζ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πρόσωπα που είχαν θεωρηθεί πιθανοί υποψήφιοι συγκαταλέγεται και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζορτζ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Ρούμπιο και στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

Τζον Κατσιματίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ακόμη πρόσωπο με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο είναι ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος είχε στηρίξει ένθερμα την υποψηφιότητα της Γκιλφόιλ. Ο Κατσιματίδης δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Εξάλλου, η Γκιλφόιλ δεν αποτελούσε την αρχική επιλογή για το συγκεκριμένο πόστο, ενώ είχε προηγουμένως ακουστεί ότι επιθυμούσε τη θέση του πρέσβη στο Βατικανό. Ο Μπιλιράκης ήταν αυτός που εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος υποψήφιος πριν από την αιφνιδιαστική επιλογή της.