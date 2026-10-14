Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκιλφόιλ: Οι προσπάθειες να σώσει τη θέση της και τα μηνύματα που απέδωσε σε AI – Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της WSJ

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε η «Wall Street Journal» σχετικά με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε τα πάντα για να κρατήσει τη δουλειά της επικοινωνώντας με το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηνύματα που της αποδίδονται ότι απέστειλε σε Αμερικανό επιχειρηματία ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα, όταν οι αποκαλύψεις εναντίον της άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη, η Γκιλφόιλ άρχισε να καλεί Αμερικανούς αξιωματούχους και ανθρώπους κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα ότι φέρεται να χρησιμοποιούσε τη θέση της για προσωπικό όφελος.

Επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος, η «WSJ» τονίζει πως η Γκιλφόιλ ανησυχούσε έντονα για τη δουλειά της τον τελευταίο μήνα, όταν η αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι προωθούσε μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ενώ συνεργαζόταν στενά με τον βασικό λομπίστα της εταιρείας. Η πρέσβης άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και κορυφαίους υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, προκειμένου να τους ζητήσει την υποστήριξή τους.

Όταν η «WSJ» αποκάλυψε μια δεύτερη έρευνα για την αποκάλυψη μηνυμάτων με τα οποία φέρεται να ζητούσε 100.000 δολάρια από έναν επιχειρηματία δωρητή του Τραμπ, η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και ισχυρίστηκε ότι τα γραπτά μηνύματα ήταν φτιαγμένα με AI. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της.

Αφού η «WSJ» δημοσίευσε το Σάββατο ένα τρίτο δημοσίευμα, στο οποίο αποκάλυπτε ότι η Γκιλφόιλ είχε δεχθεί να ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ και να φιλοξενηθεί σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης, με έξοδα του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία στην Αθήνα γινόταν ολοένα και πιο τεταμένη.

Η Γκιλφόιλ ήθελε διακαώς να εντοπίσει εκείνους που διέρρεαν τις πληροφορίες, οι οποίες την είχαν καταστήσει «αντικείμενο χλευασμού στις σατιρικές βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές».

Προσπάθεια να ασκήσει πιέσεις

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, η Γκιλφόιλ κατηγορούσε το προσωπικό της πρεσβείας και την ομάδα ασφαλείας της. Επισκέπτες στο Jefferson House, την πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα, την οποία είχε διακοσμήσει με μεγάλα πορτρέτα του εαυτού της, παρατήρησαν ότι έσκυβε πάνω από τους ώμους τους για να παρακολουθεί την τηλεόραση, με κλειστό τον ήχο, την ώρα που προβάλλονταν ειδήσεις σχετικά με τα αυξανόμενα πολιτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, η Γκιλφόιλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ενός συντηρητικού μέσου ενημέρωσης, ζητώντας τη βοήθειά του για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης υπέρ της. Παράλληλα, προσπαθούσε να δώσει την εικόνα ότι όλα συνεχίζονταν κανονικά.

Τη Δευτέρα, ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε μαζί με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής εορτής της χώρας του, γράφοντας: «Feliz Fiesta Nacional!» («Χαρούμενη Εθνική Εορτή!»). Στο Instagram, ευχήθηκε επίσης χρόνια πολλά στη Λάρα Τραμπ, τη νύφη του προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της ότι θα ξεπερνούσε το σκάνδαλο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ έχανε πλέον την υπομονή του.

Κατά τη διάρκεια μιας πρωινής προπαρασκευαστικής συνάντησης την Τρίτη, ενόψει της πρώτης ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του, Κέιτι Ζακαράια, ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε εντολή να ανακοινώσει δημόσια ότι ζητούσε από τη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο Τραμπ δεν είχε μιλήσει απευθείας με τη Γκιλφόιλ πριν λάβει την απόφαση, ανέφερε ένα από τα άτομα αυτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac— Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί», δήλωσε την Τρίτη η Ζακαράια στους δημοσιογράφους. «Υπήρξε ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα για την ομάδα και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενοχλημένος ο Τραμπ από τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ενοχλημένος από το πόσο απροκάλυπτες φαίνονταν να είναι οι κατηγορίες, σύμφωνα με ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του, και τον προβλημάτιζε το γεγονός ότι η Γκιλφόιλ φαίνεται ότι αποκόμιζε οικονομικά οφέλη από την προεδρία του.

Οι ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου γίνονταν ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τους αρνητικούς τίτλους των ειδήσεων, καθώς φοβούνταν ότι αυτοί θα ενίσχυαν την εντύπωση πως η προεδρία χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η ασυνήθιστη απόφαση του Τραμπ να απομακρύνει εν ενεργεία πρέσβη ήρθε ως αποκορύφωμα μιας εβδομάδας κατά την οποία μία από τις πλέον προβεβλημένες Αμερικανίδες διπλωμάτες μετατράπηκε απροσδόκητα σε ανεπιθύμητη πηγή αντιπερισπασμού.

«Το κύμα αρνητικών δημοσιευμάτων διατάραξε τα προσεκτικά καταρτισμένα σχέδια του υπουργού Εξωτερικών και αποτέλεσε πονοκέφαλο για αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι προσπαθούσαν εσπευσμένα να ανασυνθέσουν τις δραστηριότητές της σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουάσιγκτον», αναφέρει στο δημοσίευμά της η «WSJ».