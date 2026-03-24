Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκρηξη σε μαγαζί που θα εμφανιστεί στην Κύπρο – Βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο επίκεντρο μιας είδησης που αναστάτωσε την Κύπρο, καθώς ένας εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Μαρτίου στην Λευκωσία.

Αναλυτικότερα, η έκρηξη σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου για απόψε το βράδυ είχε προγραμματιστεί η πολυαναμενόμενη ζωντανή εμφάνιση του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς η χρονική στιγμή της επίθεσης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα των δραστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κύπριας δημοσιογράφου Ελένης Φανάρη, το οποίο μεταδόθηκε στην εκπομπή «Happy Day», η ένταση της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε ήταν τόσο βίαιο που θρυμμάτισε ολόκληρη τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου, σκορπίζοντας θραύσματα σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έφτασαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ομάδες ασφαλείας του καταστήματος, καθώς και εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή για να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, φανερά προβληματισμένος από την εξέλιξη, έδωσε ήδη την πρώτη του κατάθεση στις αρχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είχε προσωπικές ή οικονομικές διαφορές με κανέναν και δεν μπορεί να υποψιαστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που θα ήθελε να προκαλέσει ζημιά στην επιχείρησή του.

Παρά την αρχική αναστάτωση και τις υλικές ζημιές, οι υπεύθυνοι του χώρου σε συνεννόηση με τις αρχές αποφάσισαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πραγματοποιήσει κανονικά την προγραμματισμένη του εμφάνιση απόψε το βράδυ.

Τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο αναμένεται να είναι δρακόντεια, ώστε το κοινό να απολαύσει το πρόγραμμα με απόλυτη ασφάλεια.