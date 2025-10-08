Οριστικό τέλος έλαβε και επίσημα ο γάμος της Κόνι Μεταξά και του Μάριου Καπότση. Η τραγουδίστρια και ο πολίστας θεωρούνται πλέον ελεύθεροι, καθώς το συναινετικό διαζύγιο του πρώην ζευγαριού εκδόθηκε σε φιλικό κλίμα πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2022 στα Χανιά, σε μια τελετή που είχε απασχολήσει έντονα τα media. Ωστόσο, ο έγγαμος βίος τους υπήρξε σύντομος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια του γάμου τους δεν αποκτήθηκαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που διευκόλυνε την ομαλή και γρήγορη έκδοση του συναινετικού διαζυγίου.

Με την οριστική λύση του γάμου τους, τόσο η Κόνι Μεταξά όσο και ο Μάριος Καπότσης μπορούν να προχωρήσουν στις ζωές τους.

Μάλιστα, οι φήμες του τελευταίου διαστήματος θέλουν τον αθλητή να έχει ήδη γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: