Η Κόνι Μεταξά προχώρησε σε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, αφήνοντας πίσω το ξανθό χρώμα που την χαρακτήριζε για πολλά χρόνια. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, παρουσιάζοντας το νέο της look στα social media.

Μέσα από βίντεο στο TikTok και Insta Stories, η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε το νέο της χρώμα: ένα ζεστό καστανό με φωτεινές ανταύγειες σε μελί αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια ανανεωμένη εικόνα που ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητά της.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral, με τα σχόλια να «παίρνουν φωτιά». Η πλειονότητα των χρηστών εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας ότι το νέο look της πάει πολύ και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: