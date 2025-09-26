Κόνι Μεταξά: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της – Αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το νέο της look στα social media
Η Κόνι Μεταξά προχώρησε σε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, αφήνοντας πίσω το ξανθό χρώμα που την χαρακτήριζε για πολλά χρόνια. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, παρουσιάζοντας το νέο της look στα social media.
Μέσα από βίντεο στο TikTok και Insta Stories, η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε το νέο της χρώμα: ένα ζεστό καστανό με φωτεινές ανταύγειες σε μελί αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια ανανεωμένη εικόνα που ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητά της.
Διαβάστε επίσης: Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της – «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Το βίντεο και οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral, με τα σχόλια να «παίρνουν φωτιά». Η πλειονότητα των χρηστών εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας ότι το νέο look της πάει πολύ και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
Δείτε παρακάτω το βίντεο:
@kmetaxa 🤍 #lefta ♬ original sound – Konnie Metaxa
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις