Κιθ Έρμπαν: Μετακομίζει με τη νέα του σύντροφο, μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν

Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή ανοίγει ο Κιθ Έρμπαν, καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν να συζεί ήδη με τη νέα του σύντροφο, λίγο μετά την οριστική λύση του γάμου του με τη Νικόλ Κίντμαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η σχέση του διάσημου country τραγουδιστή με την 26χρονη συνάδελφό του, Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς, θεωρείται πλέον επίσημη, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την κιθαρίστρια Μάτζι Μπάου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια του διαζυγίου του από τη Χολιγουντιανή σταρ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 19 χρόνια.

Το πρώην ζευγάρι ζούσε σε διάσταση από τις αρχές του καλοκαιριού του 2025, ενώ η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε από την πλευρά της ηθοποιού τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την επίκληση αγεφύρωτων διαφορών.

Η νομική διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές Ιανουαρίου, με τους όρους της συμφωνίας να μην περιλαμβάνουν οικονομικές αξιώσεις από καμία πλευρά.

Σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά ζητήματα, ο Κιθ Έρμπαν θα περνά χρόνο με τις κόρες τους κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τα παιδιά θα βρίσκονται με τη μητέρα τους.

Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως οι κόρες του ζευγαριού διατηρούν έναν εξαιρετικά ισχυρό δεσμό με τη Νικόλ Κίντμαν, στηρίζοντάς την έμπρακτα σε κάθε της βήμα μετά τον χωρισμό.

