Τίτλοι τέλους μπαίνουν και επισήμως σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ, αυτόν της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν. Η 58χρονη βραβευμένη ηθοποιός κατέθεσε την Τρίτη (30/09) την αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη “ασυμβίβαστες διαφορές“.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2006, φαίνεται να είχε χωρίσει ήδη από τον Ιούνιο. Σύμφωνα με πηγές, η Νικόλ Κίντμαν φέρεται να προσπάθησε να σώσει τον γάμο, ωστόσο ο 57χρονος σταρ της κάντρι ήταν ανένδοτος.

Η συμφωνία της επιμέλειας των παιδιών και τα περιουσιακά

Η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά τη συμφωνία για τις δύο κόρες τους, ηλικίας 17 και 14 ετών. Όπως μεταδίδει το TMZ, η συμφωνία για την επιμέλεια είναι συγκεκριμένη, αν και ασυνήθιστη:

Επιμέλεια : Τα παιδιά θα περνούν 306 ημέρες τον χρόνο με τη Νικόλ Κίντμαν και 59 ημέρες με τον Κιθ Έρμπαν .

: Τα παιδιά θα περνούν τον χρόνο με τη και με τον . Σημαντικές αποφάσεις: Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία των κοριτσιών θα λαμβάνονται από κοινού και από τους δύο γονείς.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, το ζευγάρι επέλεξε να μην ανταλλάξει μηνιαίες διατροφές για τα παιδιά. Ο Κιθ Έρμπαν έχει ήδη φροντίσει και προπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις διατροφής, δείχνοντας πρόθεση για μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή και διακριτική διαδικασία.

Επιπλέον, ο καθένας θα διατηρήσει την ιδιοκτησία των δικών του περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη προγαμιαίου συμφωνητικού, απλοποιώντας έτσι το μοίρασμα της περιουσίας τους.

Η επίσημη κατάθεση του διαζυγίου σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαετούς και πλέον κοινής ζωής, με το πρώην ζευγάρι να επιλέγει τον δρόμο της συναινετικής λύσης για το καλό των παιδιών τους.