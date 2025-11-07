Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε μια από τις πρώτες της επίσημες εμφανίσεις στην Αθήνα, η οποία απασχόλησε αμέσως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η δημοσιογράφος Άννα Πανταζή συνάντησαν την Αμερικανίδα διπλωμάτη κατά την αποχώρησή της από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Πιο συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο εμβληματικό μουσείο, όπου είχε προγραμματισμένο δείπνο στο εστιατόριο, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στον Παρθενώνα.

Κατά την έξοδό της από τον χώρο, η νέα πρέσβης δέχτηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων του Alpha, μιλώντας για τις πρώτες της εντυπώσεις από την Ελλάδα. Η ίδια, η οποία συνοδευόταν από τον γιο της, Ρόναν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και φιλική προς τα συνεργεία.

«Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα», είπε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από την ασφάλειά της.

«Απολαμβάνω τον ελληνικό φαγητό. Ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης», απάντησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: